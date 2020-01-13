الصحة تطلق 5 قوافل طبية في المحافظات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية مجانية اليوم، بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يتم إطلاق القوافل في مناطق المنشية الإبراهيمية مركز دمنهور محافظة البحيرة، والشيخ مسعود بمركز العدوة محافظة المنيا، والحكمية بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ورأس حدربة وحلايب في محافظة البحر الأحمر، والموهوب في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.



وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

