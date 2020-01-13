كثافات مرورية بـ 9 طرق ومحاور في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية في الوقت الحالي، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وتركزت الكثافات المرورية في الطرق الآتية:

- الدائري من الزراعي لنفق السلام

- طريق الكورنيش اتجاه الأوتوستراد، ويفضل سلوك محور الأوتوستراد

- الدائري القادم من المنيب اتجاه القاهرة الجديدة

- كوبري الحدائق المتجه إلى كوبري الفنجري

- محور 26 يوليو في المنطقة من قبل مطلع الدائري اتجاه ميدان لبنان، والعكس من منطقة ناهيا اتجاه الصحراوي

- كوبري أكتوبر من مناطق التحرير لميدان رمسيس ومدينة نصر، ومن صلاح سالم إلى الأوتوستراد

- محور صفط اللبن اتجاه الجيزة

- طريق الفيوم عند بنزينة وطنية في الاتجاهين

- شارع فيصل من الرماية ومتجه إلى كوبري فيصل، واستمرت الكثافات من بعد منزل الكوبري بشارع السودان وصولًا لشارع التحرير، وظهرت الكثافات بصورة كبيرة أمام مترو جامعة القاهرة وأسفل كوبري ثروت، أيضا كانت حركة السير بطيئة بشارع الهرم اتجاه الجيزة، وكذلك شارع البحر الأعظم، وسط انتشار مكثف من قبل رجال المرور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



كما انتظمت حركة السير أعلى محور النصر اتجاه عباس العقاد وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاحات كسر ماسورة مياه أمام طيبة مول.