«التضامن» تتحرك لإنقاذ شاب بلا مأوى في الإسكندرية

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا من الوحدة المتنقلة بالمديرية، بوجود شاب يفترش الرصيف بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.



وانتقلت الوحدة المتنقلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ميدانيا للحالة، وبحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومعاون الوزيرة للرعاية والتنمية الاجتماعية.



وتبين وجود شاب يفترش الرصيف في منطقة الشاطبي بجوار كلية الحقوق، وأن الحالة لشاب يدعى "ع. م.أ " يبلغ من العمر 23 عاما.



وأنه من محافظة الشرقية، وبلا مأوى، ولا يعرف شيء عن أهله.



وتحدث الحضور معه لإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، ولكنه رفض الانتقال إلى دور الرعاية، فيما تم توعية الشاب بمخاطر تواجده بالشارع.