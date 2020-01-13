تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع

اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين، مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة).



وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1555.80 دولار.



وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا، قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الأبيض المقرر يوم الأربعاء.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نرل البلاديوم 0.1% إلى 2114.62 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.4% إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5% إلى 973.51 دولار.