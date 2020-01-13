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الكرازة

مطرانية سوهاج تتزين استعدادا للتدشين (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:32 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التجهيزات في كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج (مقر مطرانية سوهاج والمنشاة والمراغة) استعدادا لصلوات التدشين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني والأساقية المشاركين فى طقس التدشين.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة تدشين مذابح مقر مطرانية سوهاج.

وكان قد افتتح البابا تواضروس الثاني، عقب وصوله، مدارس عيون مصر سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج.

كما من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا المجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة، فيلتقي مساء الثلاثاء المقبل برهبان دير السيدة العذراء بأخميم.

ويختتم البابا زيارته بزيارة دير الأنبا بيشاي بسوهاج، صباح الأربعاء المقبل، ويلتقي رهبان الدير خلال الزيارة.

وتعتبر هذه الزيارة الرعوية الأولى لقداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية سوهاج، لكنها الزيارة الأولى لإيبارشيتي طما وطهطا واللتين يرأسها الأنبا إسحق والأنبا إشعياء.

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