«العمل وميريتس» الإسرائيليان يخوضان الانتخابات بقائمة موحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأن حزبي "العمل" و"ميريتس" اليساريين قررا خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس القادم بقائمة موحدة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن رئيسي الحزبين عامير بيرتس ونيتسان هوروفيتس القول إن "الاتفاق بمثابة إجراء سيضمن القدرة على تأليف حكومة أخرى بعد الانتخابات والتغلب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".



وتم الاتفاق على أن يتصدر بيرتس القائمة على أن يأتي هوروفيتس في المرتبة الثالثة.



ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإن استطلاعا للرأي أظهر أن الحزبين سيحصلان معا على 11 مقعدا في انتخابات مارس، وهو نفس عدد المقاعد التي حصلا عليها في سبتمبر عندما خاضا الانتخابات منفصلين.