رئيس بوليفيا السابق يدعو إلى تشكيل ميليشيات مسلحة

دافع إيفو موراليس رئيس بوليفيا السابق الذي يعيش في المنفى اليوم الاثنين، عن دعوة لتشكيل جماعات مسلحة والتي طرحها في تسجيل صوتي تم تسريبه وبثه في الإذاعة العامة.



وأكد موراليس في تصريحات حصرية لرويترز الليلة الماضية في الأرجنتين حيث يعيش في المنفى أن الصوت الذي سُمع في الإذاعة البوليفية يدعو لتشكيل ميليشيات مسلحة "مثل الحال في فنزويلا" كان صوته.



وقال إن من حق الناس الدفاع عن نفسهم إذا قامت الحكومة الجديدة بمهاجمتهم، مضيفا إنه لم يقصد التسلح ببنادق وكان يشير إلى جماعات الدفاع عن المواطنين التي كانت موجودة دائما بشكل فضفاض.



وأضاف في المقابلة مع رويترز "لو كانت القوات المسلحة في بوليفيا تطلق النار على الناس وتقتلهم فمن حق الشعب تنظيم أمنه، لا نتحدث عن أسلحة وإنما شيء أشبه بالمقاليع، وأحيانا يطلق على هذه الجماعات اسم ميليشيات وفي أحيان أخرى يطلق عليها اسم اتحاد أمني أو اتحاد للشرطة وفي مناطق أخرى يطلق عليه اسم الحرس الأهلي. هذا ليس شيئا جديدا".