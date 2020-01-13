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عالم

روسيا: لقاء بين حفتر والسراج اليوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:28 ص
حفتر والسراج
حفتر والسراج
أمينة ذكى
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن عقد لقاء بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، في موسكو اليوم، بمبادرة ومشاركة روسية تركية، وفقا لما أعلنته وكالة انترفاكس الروسية.

يأتي هذا في أعقاب ترحيب مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وعبرت عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتأكيدها على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكدت مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

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