رئيس هيومن رايتس ووتش: مُنعت من دخول هونج كونج

قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إنه مُنع من دخول هونج كونج يوم الأحد، قبيل صدور تقرير ينتقد الصين.



وذكر روث في تغريدة بمقطع فيديو من مطار هونج كونج الدولي"إن منع دخوله هو "أحدث دليل على أن الحكومة الصينية تبذل كل ما في وسعها لتقويض تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان".



وأوضحت هيومان رايتس ووتش "إن التقرير العالمي لعام 2020، الذي خطط روث لإصداره في هونج كونج في 15 يناير الجاري سوف يسلط الضوء على انتهاك الحكومة الصينية المكثف لنظام حقوق الإنسان الدولي".



وقال روث، مواطن أمريكي، إنه لم يحصل على أي سبب وراء رفض دخوله لأول مرة بعد العديد من الزيارات الناجحة لهونج كونج.



يشار إلى ان هونج كونج منطقة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت منذ يونيو الماضي احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية التي أثارها مشروع قانون لتسليم المجرمين، والذي تم سحبه في وقت لاحق.



وغرد روث قائلا إنه عاد إلى نيويورك وسيصدر التقرير في الأمم المتحدة في 15 يناير.