مصرع 11 وإصابة 22 في فيضانات أفغانستان

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء الفيضانات العارمة في إقليمي "قندهار وهلماند" الجنوبيين بأفغانستان.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم حاكم إقليم "هلماند" عمر زواك إنه يجرى بذل الجهود اللازمة من قبل المسئولين بالإدارات المعنية لجمع بيانات حول الضحايا ومساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات.



وقد تسببت العواصف الثلجية في إغلاق الطرق السريعة التي تربط بين العاصمة كابول ومدينة "باميان".



من جانبها، تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.