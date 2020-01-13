بالفيديوكونفرانس.. البابا تواضروس يشارك في مؤتمر الشباب بسيدنى

تنظم إيبارشية سيدنى وتوابعها؛ مؤتمر لشباب إيبارشيتي سيدنى وملبورن الأسترالية في الفترة من 7 فبراير وحتى 9 فبراير.



ومن المقرر أن يترأس الأنبا بافلي أسقف المنتزة في مؤتمر الشباب.



ويشارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مؤتمر الشباب عبر الفيديو كونفرانس.