بالفيديوكونفرانس.. البابا تواضروس يشارك في مؤتمر الشباب بسيدنى
الإثنين 13/يناير/2020 - 08:06 ص
مونيكا جرجسطباعة
تنظم إيبارشية سيدنى وتوابعها؛ مؤتمر لشباب إيبارشيتي سيدنى وملبورن الأسترالية في الفترة من 7 فبراير وحتى 9 فبراير.
ومن المقرر أن يترأس الأنبا بافلي أسقف المنتزة في مؤتمر الشباب.
ويشارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مؤتمر الشباب عبر الفيديو كونفرانس.
ومن المقرر أن يترأس الأنبا بافلي أسقف المنتزة في مؤتمر الشباب.
ويشارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مؤتمر الشباب عبر الفيديو كونفرانس.