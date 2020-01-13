ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا لـ20 قتيلا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، أن حصيلة ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند في شمال البلاد ارتفعت إلى 20 قتيلا.



وقالت الشرطة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن الحصيلة ارتفعت عقب وفاة أحد الجرحى الذي كان قد نقل لتلقي العلاج في أستراليا، كما تشمل هذه الحصيلة شخصين لم يعثر على جثتيهما".



وكان 47 شخصًا، غالبيتهم سياح استراليون، قد فوجئوا في التاسع من ديسمبر الماضي بثوران البركان أثناء زيارتهم للجزيرة البركانية الخاوية الواقعة في شمال نيوزيلندا، والتي تعتبر جاذبة سياحيا كونها الأنشط بركانيًا في البلاد.



كما فتحت السلطات تحقيقًا حول سبب السماح لوكالات السفر بنقل سياح إلى الجزيرة المعروفة أيضًا باسم واكاري على الرغم من أن الجهات المختصة كانت قد رفعت مستوى الإنذار من خطر ثوران البركان قبل أيام قليلة من ثورانه.



ووفقا لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فإن التحقيق سيستغرق مدة قد تصل إلى عام.