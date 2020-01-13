ثوران بركان فى الفلبين.. صور

أطلق بركان يقع جنوب العاصمة الفلبينية رمادًا وأبخرة وصلت إلى ارتفاع 100 متر فى الهواء، مما دفع السلطات لرفع حالة التأهب.



والانفجار البركاني سبقه نشاط تصاعد للأبخرة في أجزاء أخرى من بركان «تال» بإقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.



ورفع المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب فى بركان «تال» إلى «الثاني» مما يعنى أن «هناك احتمالا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدى أو لا تؤدى إلى ثوران».



وكشف المعهد، في بيان له: «يتم تذكير الجمهور أن الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، نظرا لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة».



وبركان «تال» وهو ثانى أكثر بركان نشاطا فى الفلبين من المزارات السياحية المشهورة بسبب بحيرته البركانية الساحرة.