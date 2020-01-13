اليوم.. محاكمة كيميائى اختلس مليون و300 ألف جنيه من التأمين الصحى بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.



كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق عن أن المتهم "طه.م"، كيميائي صيدلي، علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أنه في غضون الفترة من 1998 حتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته "غادة.ر" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله ما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.



أضاف قرار الإحالة أنه تم اختلاس مبلغ مقداره 1001885 جنيه مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".