بالأرقام.. إيرادات أفلام دور العرض المصرية

يتنافس فى دور العرض السينمائى الأفلام الآتية: "الفلوس"، "يوم وليلة"، "استدعاء ولي عمرو"، "بيت سِت"، "بنات ثانوي"، "دفع رباعي"، وكشفت الأرقام احتلال 3 أفلام صدارة شباك التذاكر، أمس الأحد، فكان المركز الأول بفارق كبير جدًا فيلم الفلوس محققا 571،365 وحقق فيلم يوم وليلة

136،504.



واستمرت الافلام في تحقيق الإيرادات حيث حقق فيلم بنات ثانوي 214،763، وحقق فيلم دفع رباعي 885 بينما لم يحقق فيلم استدعاء ولي عمرو أي إيرادات وحقق فيلم "بيت ست" إيرادات 1،887.



واستطاع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، حيث وصلت ايراداته بالكامل الي ٢٧ مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر.



تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .