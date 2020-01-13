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عالم

الشرطة الكولومبية تحبط محاولة لاغتيال زعيم «فارك»

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:13 ص
زعيم فارك
زعيم فارك
وكالات
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أعلنت السلطات الكولومبية، أنها تمكنت من إحباط محاولة من قبل متمردين منشقين لاغتيال زعيم جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقا التي أصبحت حزبًا سياسيًا بعد اتفاق سلام مع الحكومة.

وقالت الشرطة إنها قتلت شخصين في جنوب غربي كولومبيا، يوم السبت، كانا على صلة بمؤامرة لاغتيال رودريجو لوندونو، زعيم الحركة المسلحة السابق المعروف باسمه المستعار تيموشينكو.

وذكرت الشرطة في بيان إن الرجلين كانا جزءًا من خلية يقودها داريو فيلاسكيز، المعروف باسمه المستعار "إل بايسا"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

يشار إلى أن فيلاسكيز قائد منشق بحركة فارك وأحد قياديي مجموعة عادت إلى حمل السلاح مجددًا بعد أن اتهم الحكومة الكولومبية بـ"خيانة" اتفاق السلام الموقع في عام 2016.

وقالت حكومة الرئيس إيفان دوكي إن المجموعة التي ينتمي إليها فيلاسكيز متمركزة في فنزويلا.

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