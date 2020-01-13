رئيسة هونج كونج: قوتنا كمركز مالى لم تتأثر بالاحتجاجات

قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على مدى شهور في تلك المدينة التي تحكمها الصين لم تقوضها كمركز مالي عالمي.



وقالت «لام»، خلال منتدى مالي في هونج كونج، إنها واثقة من تجاوز المدينة كل الخلافات، وتحقيق ما تصبو إليه من مجتمع موحد واقتصاد مزدهر.



يذكر أن الاحتجاجات اندلعت فى هونج كونج؛ بسبب مشروع قانون تم التخلي عنه الآن بتسليم المطلوبين المشتبه بهم للبر الرئيسي فى الصين، غير أن المظاهرات تحولت منذ ذلك الحين إلى حركة للمطالبة بالديمقراطية وبمزيد من الحريات المدنية والمحاسبة السياسية للمسؤولين.

