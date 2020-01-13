وفاة ضحية أخرى جراء بركان وايت أيلاند فى مستشفى بأستراليا

قالت الشرطة النيوزيلندية إن، شخصًا آخر توفي في مستشفى أسترالي، يوم الأحد، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به منذ أكثر من شهر جراء ثوران بركان في جزيرة وايت أيلاند النيوزيلندية.



وبوفاة هذا الشخص يرتفع عدد الوفيات الرسمي بسبب الكارثة إلى 18، وقال جون تيمز نائب مفوض الشرطة في نيوزيلندا في بيان، اليوم الاثنين، إن 16 شخصا وافتهم المنية في نيوزيلندا علاوة على وفاة اثنين آخرين في أستراليا.



وأضاف أن، شخصين آخرين ما زالا في عداد المفقودين.



وكان قد تم تعليق عمليات البحث عن جثث الضحايا عشية عيد الميلاد.



وذكرت الشرطة أنها، تفترض أنه الجثث انجرفت في البحر، لكنها أوضحت أنها مستعدة للاستجابة في حال توفر أي معلومات جديدة.



وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان اليوم إن 13 شخصًا يتلقون الرعاية في أربعة مستشفيات بنيوزيلندا، من بينهم أربعة حالتهم حرجة.