فيلم «1917» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحرب والدراما "1917" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.



وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج ماكاي ودانيال ميس، إيرادات بلغت 5ر36 مليون دولار.



وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة "ستار وورز: الجزء التاسع - ذا رايز أوف سكايووكر"، الذي يشارك في بطولته كاري فيشر وجون بويجا وديزي ريدلي، محققا إيرادات بلغت 05ر15 مليون دولار.



وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفل"، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون"ذا روك" وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 14 مليون دولار.



واحتل المركز الرابع فيلم الكوميديا "لايك آ بوس"، والذي يشارك في بطولته سلمى حايك وروز بيرن وتيفاني هاديش، محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.



وصعد للمركز الخامس في الأسبوع الثالث من عرضة فيلم الدراما"جاست ميرسي"، والذي يشارك في بطولته جيمي فوكس ومايكل ب. جوردون وبري لارسون، محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.