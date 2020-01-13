الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا: سأسعى للعدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:04 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بصوت غلبه الحزن، خلال مراسم تأبين قتلى الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران إنه "سيسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة" لما حدث.

وتقول إيران إنها، أسقطت بطريق الخطأ الطائرة يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا. ولقي ما لا يقل عن 57 كنديا حتفهم في الحادث معظمهم من أصول إيرانية في واحدة من أكبر الكوارث المنفردة التي تكبدت فيها كندا قتلى منذ 40 عامًا.

وقال ترودو، أمام حشد ضم 1700 شخص في ملعب لكرة السلة في إدمونتون بإقليم ألبرتا مسقط رأس 13 من الضحايا "قد تشعرون أنكم بمفردكم بشكل لا يمكن تحمله ولكن لستم وحدكم. بلدكم كله معكم الليلة وغدًا وفي كل السنوات القادمة".

وأضاف "كان يجب ألا تحدث هذه المأساة على الإطلاق وأريد أن أؤكد لكم أنني أدعمكم تمامًا خلال هذا الوقت العصيب جدا.. انتم تعطوننا التصميم على السعي لتحقيق العدالة والمحاسبة من أجلكم".

وبكت الأسر والأصدقاء وتعانقوا قبل بدء مراسم التأبين.

وقال وحيد رضانيا صديق أستاذ الهندسة بإدمونتون بيدرام موسوي " ما زلت في حالة صدمة ولا أستطيع تصديق ذلك، "أعتقد دائما أنه سيعود. وهذا لم يحدث صعب جدا تقبل ذلك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندا تتهم إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية

إيران تدعو كندا لتسليم المعلومات بشأن الطائرة المنكوبة

أدلة ترجح إسقاط الطائرة الأوكرانية.. وإيران: «حرب نفسية»

كواليس سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الباز: مصر جاهزة لتلبية نداء الليبيين بالتدخل لحماية أرضهم

منذ حوالي 21 ساعة

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

منذ ساعة و 17 دقيقة

جنا عمرو دياب فى إطلالة غريبة.. صور

منذ حوالي 14 ساعة

إقالة مدير مكتب وزير الزراعة: «أشوف وشكم بخير»

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

محامي زوج نانسي عجرم يكشف تطورات القضية.. ويهدد هؤلاء

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

8 عادات صحية للحفاظ على صحة أسنانك وسلامتها

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء اليابانى بالزى السعودى فى خيمة مع الأمير محمد بن سلمان

رئيس النواب الليبي: السراج سقط أخلاقيا ووطنيا بجر الاستعمار لبلده

إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر

عقيلة صالح: السيسى يساند ليبيا لتصل لبر الأمان

منوعات

5 حيل لمشكلة ضعف الشبكة فى الهاتف المحمول

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

كشكول

استجابة لــ"كشكول".. التعليم تحدد 3 مقرات للاختبارات النفسية للمعلمين

بروفسيور أمريكي يقود فريق جراحي بالمستشفى الجامعي بطنطا

أستاذ جامعي: "٣٦٥ صحة" خطوة طال انتظارها ولا تحتاج تكاليف كثيرة

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

إسلام سياسي

"الأوقاف" تعلن مشاركة دولية غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة «أمريكا وثورة 19» و«مذكرات النفي» بمكتبة مصر العامة

ملتقى متنوع بثقافة ديروط بأسيوط

«الجيش والشعب إيد واحدة» في دار الكتب بطنطا

«بيتر والذئب» على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الأحد

صفحتنا ع الفيس بوك