أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة الشباب والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، كما أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في هذا التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 13 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال على النحو التالي:





أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة : السعر بالجنيه المصري

عيار 24 789 إلى 791

عيار 22 723 إلى 725

عيار 21 690 إلى 692

عيار 18 591 إلى 593

عيار 14 460 إلى 461

عيار 12 394 إلى 395

الأونصة 24.525 إلى 24.596

الجنيه الذهب 5.520 إلى 5.536

الكيلو 788.571 إلى 790.857

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة: السعر بالجنيه المصري

عيار 24 804.03

عيار 22 737.03

عيار 21 703.54

عيار 18 603.03

عيار 14 469.02

عيار 12 402.02

عيار 9 301.51

أوقية الذهب 25.005

جنيه الذهب 5.628

كيلو الذهب 804.032