جنا عمرو دياب فى إطلالة غريبة.. صور

نشرت جنا عمرو دياب، ابنة الهضبة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صور جديدة.



وظهرت «جنا»، بإطلالة غريبة وذلك من خلال جاكت بدلة طويل سوداء بطريقة «الأوفر سايز»، مما أظهر قوامها المتناسق، ونسقت تحته توب أسود مكشوف الصدر والبطن وبنطلون أسود شفاف أو شراب.



ونسقت جنا عدة سلاسل طويلة باللون الفضي، علي اطلالاتها واعتمدت مكياج بسيط، مع تسريحة شعر اعتيادية ولكن إطلالتها كانت مثيرة للجدل.



والتقطت صورتين واحدة وهي جالسة وأخرى وهي تقف وخلفها مرأة، وانهالت التعليقات على إطلالة جنا الغربية.