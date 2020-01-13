الإسكان: شقق «دار مصر» مكتملة المرافق.. وخصم على الكاش

قال وليد عباس معاون وزير الإسكان، إن شقق مشروع دار مصر جاهزة ومكتملة المرافق، موضحًا أن الوحدات جاهزة للسكن، وأن الحصول على الشقق يمر بأكثر من مرحلة.



ولفت إلى أن هناك 1500 استمارة تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: "بعدها المراجعة من البنك ثم يتم تحويل 50 ألف جنيه مقدم تسجيل الحجز، ثم معاينة الوحدة".



وأضاف وليد عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية CBC، أن سعر الوحدة في مدينة 6 أكتوبر تصل لـ 680 ألف جنيه، مساحة 100 متر كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، قائلا: "الشراء الكاش يخصم 8% من إجمالي الوحد، والعمارة بها اسانسير".



وبدأت فروع بنك التعمير والإسكان، فى استقبال المواطنين الراغبين فى سداد مقدمات حجز وحدات مشروع دار مصر داخل 8 مدن جديدة أبرزها أكتوبر والقاهرة الجديدة، والعبور وبدر والسادات، وطبقا لكراسة الشروط، حددت وزارة الإسكان سعر المتر فى كل مدينة والتى يبدأ بـ9775 جنيها بمدينة القاهرة الجديدة، و6875 جنيها بمدينة أكتوبر، كما حددت كراسة الشروط طرق السداد والتي تنوعت طبقا لرغبة العميل، فهناك نظام للتقسيط على نظام 3 سنوات بدون فوائد، وآخر على 5 سنوات، وثالث على 7 سنوات محملة بفوائد البنك المركزي، والنظام الأخير هو السداد كاش وحينها يحصل المتقدم على نسبة خصم تصل لـ8 %.