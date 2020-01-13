جماعة بيئية تنتقد قرار سيمنز بالعمل مع تجاهل «حرائق أستراليا»

انتقدت جماعة للحفاظ على البيئة في أستراليا، اليوم الإثنين، قرار شركة سيمنز الألمانية بالعمل مع منجم أداني للفحم المثير للجدل لبناء نظام إشارات السكك الحديدية، قائلة إن "سمعة عملاق الهندسة الألمانية تتلاشى".





وقال كريستيان سلاتري، أحد كبار مسؤولي حملة "أستراليان كونسرفيشن فونديشن" (المؤسسة الاسترالية للحفاظ على البيئة) لوكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ): "إن إعلان شركة سيمنز بأنها ستواصل العمل في منجم أداني للفحم بينما تستعر حرائق الغابات في أستراليا لا يمكن أن يوصف بشيء أقل من أنه عار".



وأضاف: "لقد أظهرت الشركة حقيقتها بهذا القرار. لديها سياسة بشأن تغير المناخ، لكنها جوفاء وفارغة. للأسف، أظهرت سيمنز أنها ليست أفضل من شركات الوقود الأحفوري التي تعمل معها".



كما تعهدت جماعة الحفاظ على البيئة بمواصلة القتال من أجل "إيقاف أداني"، قائلة إن هذا الإعلان "لن يردعها".



ويقول سلاتري إن أزمة حرائق الغابات الحالية في أستراليا، التي أتت بالفعل على أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي وقتلت ما لا يقل عن 27 شخصًا وأكثر من مليار حيوان "تعد بمثابة نذير رهيب لمستقبل تغير المناخ إذا تم إنشاء المزيد من مناجم الفحم".