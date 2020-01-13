قانون جديد يلزم بوضع ملصقات "كودية" على جميع المنتجات العضوية

أناط مشروع قانون بشأن الزراعة العضـوية، والذي وافقت عليه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والذى يتم مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الجارى بالهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، إعداد شعار برقم كودى يدل على اسم المنتج الحيوي وتاريخ الإنتاج وجهة المراقبة يلصق على جميع المنتجات العضوية وكذا تصميم وإصدار شعار "لوجو" يلصق على جميع المدخلات العضوية.



وحظر مشروع القانون استعمال الشعار العضوي على أى من المدخلات والمنتجات العضوية على خلاف الحقيقة.



وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المواد الخاصة بمحددات الملصق المزمع وضعه على جميع المدخلات العضوية، وحظر استعماله على خلاف الحقيقة :



** المادة (5) تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج، ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.



وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.





** المادة (6) يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.



** المادة (7) تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.



وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.



ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، لاسيما وأنه يعمل على تدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة، بالإضافة إلي أنه يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوي بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً الغذاء الآمن والصحي لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.