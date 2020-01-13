وزير الشباب والرياضة يكرم المنشد محمود التهامى.. صور

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، أقيم حفل انطلاق «أوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإنشاد الديني بقيادة المنشد محمود التهامي، أمس الأحد.



وقدم «التهامي»، خلال الحفل باقة من أروع قصائده من بينها «قاضي الغرام، البردة، أنا في حماك، يناديني، قمرُ سيدنا النبي»، وقد تألق الشيخ محمود بصوته القوي العذب، وإحساسه المتدفق الراقي، ذلك الإحساس الذي جعله في أحيان كثيرة يتعايش مع القصائد، مضيفًا عليها نفحات إيمانية في لحظات تجلي واندماج مع الجمهور الذين أبدوا استحسانا وإعجابا وانبهارا بكل ما قدمه المنشد محمود التهامي في تلك الليلة الفريدة والمتميزة من ليالي الإنشاد.



وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في نهاية الحفل بتكريم المنشد محمود التهامي، وأهدائه درع الوزارة، وكان من بين الحضور، سالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، وناصر السويدي مدير العمليات الفنية بتلفزيون الشارقة، وممثلي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومجدي الجلاد، والدكتور أحمد الكحلاوي، والدكتور محمد مهنا ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة.