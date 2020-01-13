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أطراف النزاع الليبى فى موسكو للتوقيع على وقف لإطلاق النار

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:34 ص
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر _ فايز السراج
رغدة محمد
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صرح مسؤول ليبي، بوصول أطراف النزاع الليبي - قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج - اليوم الإثنين، إلى موسكو للتوقيع على وقف لإطلاق النار.

جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وكان رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، ذكر مساء اليوم، أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، قد يزوران موسكو قريبًا لبحث حل الأزمة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، التي تشمل العاصمة طرابلس، من منتصف ليل الأحد.

وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بأن «الرد سيكون قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة».

وأحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ «قوة حماية وتأمين سرت» التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهًا لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان مساء السبت، إن وفد من كبار المسئولين الأمريكيين التقوا بشكل منفصل مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في العاصمة الإيطالية روما 9 يناير الجاري.

وأضافت السفارة أن الأطراف الليبية أكدت الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

وعبّر المسؤولون الأمريكيون عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع وأكدوا مجددًا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

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