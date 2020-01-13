ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فى مصر القديمة

تمكن رجال مباحث مصر القديمة من ضبط عاطل، وبحوزته فرد خرطوش وطلقات نارية، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة بالواقعة.



ووردت معلومات الرائد عبد الرحمن يوسف معاون أول مباحث مصر القديمة، بحيازة عاطل بندقية خرطوش وطلقات نارية يستخدمها في فرض السيطرة والبلطجة بنطاق دائرة القسم، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات القانونية تم خروج مأمورية بقيادة الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول مباحث القسم، وبعمل أكمنة وتتبع خط سيره تم ضبط «إسلام. ق» عاطل ومقيم بنطاق دائرة القسم وبحوزته سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وطلقات نارية، وتم اقتياده إلى وحدة المباحث، وبمواجهته أمام العميد أيمن أنور مفتش مباحث مصر القديمة أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أهالي المنطقة وترويع المواطنين.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة استكمال التحقيقات.