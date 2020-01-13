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سياسي

«نقل النواب» تبحث نتائج جولتها بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:27 ص
النائب هشام عبدالواحد
النائب هشام عبدالواحد
مني هيبة
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تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اليوم الإثنين، اجتماعين، يتناول الأول، بحث نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الماضي.

فيما يتناول الثاني مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، تتضمن:
طلبا الإحاطة المقدمان من النائب طارق فاروق متولي، بشأن الحاجة القصوى إلى إنشاء مخازن ومستودعات جمركية في ميناء سفاجا، وذلك حفاظًا على أمتعة المواطنين ولتعظيم موارد الهيئة، والتأخر في أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع.

كما تتناول اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الحاجة إلى أعمال تطوير طريق طور سيناء أمام رست المغربي، ومحطة وقود أنور رسلان بحي مبارك القديم بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان تنظيم حركة السير على الطريق، والحد من الحوادث في هذه المنطقة.

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