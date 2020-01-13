تقنية تسمح بالتعرف على الأشياء عن بُعد باستخدام الموجات الدقيقة

طور فريق من المهندسين في جامعة «ديوك» الأمريكية، و«معهد العلوم الفيزيائية» في مدينة نيس الفرنسية، تقنية جديدة تسمح بالتعرف على الأشياء عن بعد باستخدام الموجات الدقيقة.



وذكر الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورغ»، المتخصص في مجال التكنولوجيا، أنّ هذه التقنية تتميز بدقتها العالية، فضلًا عن قدرتها على تقليل زمن الحوسبة اللازم لإتمام هذه العملية، وقدر الطاقة اللازم لتنفيذها.



وقد تساعد هذه التقنية في تعزيز إمكانات التعرف على الأشياء، وهي مسألة مهمة في مجالات عدة، مثل السيارات ذاتية القيادة ووسائل الاستشعار الحركية.



وتقوم التقنية الجديدة بتجاوز خطوة تخليق صورة ليتم تحليلها بواسطة العنصر البشري، حيث إنّها تتعرف على الأشياء عن طريق تحليل البيانات التي تصل إليها بشكل مباشر، وتقوم أيضًا بتحديد الإعدادات المثالية لأجهزة القياس من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات اللازمة للتعرف على الأشياء عن بعد.



ونقل «فيز دوت أورغ» عن الباحث روركه هورستماير، أستاذ الهندسة الحيوية والطبية في «جامعة ديوك»، قوله: «تقنيات التعرف على الأشياء عن بُعد عادة ما تأخذ القياسات، وتتكبد عناء تحويلها إلى صور كي يراها البشر ويُحلّلونها، ولكنّها هذه الفكرة ليست فعالة؛ لأنّ الكومبيوتر لا يحتاج إلى النظر إلى هذه الصور على الإطلاق».



وأضاف: «التقنية الجديدة تتجاوز هذه الخطوة، وتسمح للبرنامج بالتقاط التفاصيل اللازمة للتعرف على الأشياء، مع تجاهل التفاصيل غير اللازمة»، مضيفًا: «إننا نحاول ببساطة رؤية الأشياء بأنظار الآلات».