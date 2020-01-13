اليوم.. مناقشة قانون «المأذونين» بحضور ممثلى الحكومة

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لدراسة وتعديل مشروعات قوانين تنظيم نشاط المأذونين المقدمة من الحكومة والنواب، برئاسة المستشار حسن بسيوني، إجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة القانون بحضور ممثلي وزارة العدل.



يتشكل مشروع الحكومة من 55 مادة، موزعة على أربعة أبواب، تضمن الأول تنظيم إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، فيما يبين الباب الثاني اختصاصات المأذونين والمحاذير التي تقع عليهم عند توثيق عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة والتصادق.



أما الباب الثالث فينص على واجبات العامة للمأذونين العامة، والأخرى المتعلقة بعقود الزواج، والواجبات الخاصة بشهادات الطلاق وإجراءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.



بينما يتناول الباب الرابع، الأحكام الخاصة بتأديب المأذونين والعقوبات التأديبية الموقعة عليهم حال مخالفتهم واجبات وظائفهم.