«بومبيو» يدين الهجوم الصاروخى الذى استهدف قاعدة عراقية
الإثنين 13/يناير/2020 - 01:13 ص
وكالاتطباعة
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه بشأن تقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية مساء الأحد.
وقال «بومبيو»، في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «غضبت بسبب تقارير تفيد بوقوع هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية».
وتابع في تغريدته: «أدعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين وأطالب حكومة العراق بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي».
وأضاف: «هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي».
وقال «بومبيو»، في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «غضبت بسبب تقارير تفيد بوقوع هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية».
وتابع في تغريدته: «أدعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين وأطالب حكومة العراق بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي».
وأضاف: «هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي».