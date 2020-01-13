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عالم

المحكمة العليا فى غينيا بيساو ترفض طعنًا على فوز «إمبالو» بانتخابات الرئاسة

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:00 ص
عمر سيسوكو إمبالو
عمر سيسوكو إمبالو
وكالات
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رفضت المحكمة العليا في غينيا بيساو، اليوم الأحد، طعنًا على نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وفاز بها عمر سيسوكو إمبالو، بعد أن شكا منافسه الخاسر من عمليات تزوير.

ويؤكد حكم المحكمة فوز إمبالو (47 عامًا)، وهو رئيس وزراء سابق، وجنرال سابق بالجيش، وسيحل محل خوسيه ماريو فاز الذي خسر في الجولة الأولى من الانتخابات في نوفمبر بعد فترة ولاية استمرت خمس سنوات، واتسمت بالخلل السياسي ومزاعم الفساد.

وقالت المحكمة العليا إنه كان على المنافس دومينجوز سيموز بيريرا أن يتقدم بشكواه أولًا إلى مفوضية الانتخابات قبل أن يطعن على النتيجة أمام المحكمة العليا.

وكانت المفوضية أعلنت هذا الشهر، أن إمبالو حصل على 53% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم 29 ديسمبر.

وقال بيريرا، إن الانتخابات شابها تزوير، وزعم أن الأصوات تجاوزت عدد الناخبين المسجلين في بعض مراكز الاقتراع.

ونفت مفوضية الانتخابات ذلك، وأشاد المراقبون الأفارقة بالانتخابات.

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