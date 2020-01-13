اليوم.. «خطة النواب» تناقش تعديل «الضريبة على الدخل»

تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمشروعين المقدمين من النائبة مرفت الكسان وعُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.



تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة إضافة بند برقم 13 إلى المادة 50 من القانون ينص على أن تضاف الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.



وكانت اللجنة ارجأت البت في التعديلات المقدمة من الحكومة، بناءًا على طلب النائبة مرفت الكسان، نظرًا لتقدمها بمشروع لتعديل بعض مواد القانون ذاته.