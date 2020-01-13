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حوادث

نيابة الوراق تأمر بحبس شاب تعدى على سيدة بسلاح أبيض

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:38 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام محفوظ
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أمرت نيابة الوراق بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتعديه بسلاح أبيض على سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع دائرة النيابة.

وكانت المجني عليها قد استغاثت بالمارة بعد إحداث المتهم إصابة برقبتها بشفرة حادة أثناء سيرها بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق؛ وتمكن عددٌ من المواطنين من ضبط المتهم؛ حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها التي كشفت عن معاناة المتهم من مرض نفسي منذ عام 2006، واطلعت على مستندات تؤكد تردده على مستشفى الصحة النفسية بحلوان للعلاج.

وأكد شهودٌ بالتحقيقات قيام المتهم بأفعالٍ خلال فترة مرضه النفسي تحت تأثير ذلك المرض؛ حيث ألقى بنفسه من الطابق السادس قبل تسع سنوات، بينما دخل إلى موقد النار بمخبز والده ما تسبب في حروقٍ به، كما دفعه إلى الاعتداء على سيدة أخرى بذات الطريقة، واطلعت النيابة العامة على أوراق التحقيقات بتلك الواقعة وتبين سبق إيداع المتهم بمصحة نفسية لفتراتٍ قبل ثبوت معاناته من فصام واضطراب وجداني ذهاني.

وسيتم عرض أمره على المحكمة المختصة لطلب إيداعه تحت الملاحظة بإحدى المستشفيات الحكومية النفسية للوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت ارتكابه الواقعة.

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