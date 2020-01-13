الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منة فضالى تصور «الموقف» فى ستوديو مصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:04 ص
منة فضالى
منة فضالى
حسين الجندي
طباعة
تواصل النجمة منة فضالي تصوير باقي مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد «الموقف»، وذلك بعد توقف لفترات طويلة بسبب انشغال باقي الأبطال بأعمال فنية أخرى.

ودعت الشركة المنتجة عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية لعمل لقاءات مع أبطال الفيلم وذلك اليوم الإثنين، بحضور جميع الأبطال، أثناء تصوير العمل داخل ستوديو مصر، وذلك في الثانية ظهرا.

ويشهد الفيلم تواجد النجم الراحل طلعت زكريا الذي قد انتهي من تصوير مشاهده قبل وفاته، بينما يشارك في الفيلم كل من الفنانين، محمد رضا، منة فضالي، عبدالله مشرف، نيرمين ماهر، أيمن منصور، محمود فارس، إيمان السيد، وضيف الشرف الفنان الكبير سمير غانم.

على الجانب الأخر انتهت منة فضالي من تصوير مشاهد مسلسل «مكالمة من السيد آدم» والذي تم تصويره في سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريكو يسافر الغردقة لإنهاء تصوير "خميس وجمعة"

أسرة "زنزانة 7" تنتقل لملهى ليلي الأسبوع المقبل

صورة.. منة فضالى تكشف عن لوك شخصيتها فى "زنزانة 7"

استئناف «قرمط بيتمرمط» تمهيدا لعرضه فى رأس السنة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك: لن نلعب فى قطر.. والقرار بيد القيادة السياسية

منذ حوالي 7 ساعات

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

منذ حوالي 8 ساعات

«عقار مسرطن».. شركة أمريكية تسحب «نيزاتيدين» من الصيدليات

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف: هل تتأثر مصر بإنشاء خط الغاز «إيست ميد»؟

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

الزمالك: لن نلعب فى قطر.. والقرار بيد القيادة السياسية

الباز: مصر جاهزة لتلبية نداء الليبيين بالتدخل لحماية أرضهم

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء اليابانى بالزى السعودى فى خيمة مع الأمير محمد بن سلمان

رئيس النواب الليبي: السراج سقط أخلاقيا ووطنيا بجر الاستعمار لبلده

إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر

عقيلة صالح: السيسى يساند ليبيا لتصل لبر الأمان

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

استجابة لــ"كشكول".. التعليم تحدد 3 مقرات للاختبارات النفسية للمعلمين

بروفسيور أمريكي يقود فريق جراحي بالمستشفى الجامعي بطنطا

أستاذ جامعي: "٣٦٥ صحة" خطوة طال انتظارها ولا تحتاج تكاليف كثيرة

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

إسلام سياسي

"الأوقاف" تعلن مشاركة دولية غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة «أمريكا وثورة 19» و«مذكرات النفي» بمكتبة مصر العامة

ملتقى متنوع بثقافة ديروط بأسيوط

«الجيش والشعب إيد واحدة» في دار الكتب بطنطا

«بيتر والذئب» على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الأحد

صفحتنا ع الفيس بوك