منة فضالى تصور «الموقف» فى ستوديو مصر

تواصل النجمة منة فضالي تصوير باقي مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد «الموقف»، وذلك بعد توقف لفترات طويلة بسبب انشغال باقي الأبطال بأعمال فنية أخرى.



ودعت الشركة المنتجة عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية لعمل لقاءات مع أبطال الفيلم وذلك اليوم الإثنين، بحضور جميع الأبطال، أثناء تصوير العمل داخل ستوديو مصر، وذلك في الثانية ظهرا.



ويشهد الفيلم تواجد النجم الراحل طلعت زكريا الذي قد انتهي من تصوير مشاهده قبل وفاته، بينما يشارك في الفيلم كل من الفنانين، محمد رضا، منة فضالي، عبدالله مشرف، نيرمين ماهر، أيمن منصور، محمود فارس، إيمان السيد، وضيف الشرف الفنان الكبير سمير غانم.



على الجانب الأخر انتهت منة فضالي من تصوير مشاهد مسلسل «مكالمة من السيد آدم» والذي تم تصويره في سوريا.