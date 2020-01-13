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القبلة

«الأوقاف» تعلن إطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:41 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنطلق فعالياتها في الثامن من فبراير القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، أنها ستشهد فعاليات تثقيفية مصاحبة، وسيتم دعوة الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات السابقة من داخل جمهورية مصر العربية لحضور الافتتاح ومعايشة المتسابقين بعض أيام المسابقة، كما سيتم دعوة كبار القراء لحضور افتتاح هذه المسابقة التي تحمل اسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وتصدر مجلة «منبر الإسلام» بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددًا تذكاريًّا عن المسابقة، وسيتم كذلك تكريم عدد من القراء الحاليين المتميزين، وأسماء عدد من القراء الراحلين الذين لا تزال بصماتهم علامة بارزة في عالم القراءة، وسيتم تدشين موقع توثيقي خاص بالمسابقة على بوابة الأوقاف الإلكترونية، كما سيتم اعتماد جميع الفائزين في المسابقة من المصريين أعضاء مقارئ بغض النظر عن سنهم، وكذلك اعتماد الأول في الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده العامة عضوًا بلجنة الدراسات القرآنية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكذلك تكريم بعض المحفظين المتميزين بالمدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ العصرية التابعة للوزارة وبعض شيوخ المقارئ، وسيتم كذلك تنظيم جولات ميدانية للمشاركين للتعرف على بعض المعالم الأثرية والحضارية بالقاهرة الكبرى، وتنظيم زيارة لهم لأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ستقوم إذاعة القرآن الكريم وكل من قطاع الأخبار وقطاع التليفزيون وقطاع القنوات المتخصصة بتغطية واسعة لجميع فعاليات المسابقة، كما ستقوم بعض الصحف المتخصصة في المجال الديني بتغطية واسعة أيضًا للمسابقة.

وسيتم دعوة المجلس الأعلى لشئون المقارئ للاجتماع خلال فعاليات المسابقة، وذلك لتفعيل دوره في خدمة القرآن الكريم، وذلك على المستويين الوطني والدولي، كما سيتم دعوة بعض الشخصيات العامة وبعض المعنيين بالشأن الديني وشئون القرآن الكريم من بعض دول العالم لشهود هذا الحدث العظيم وغير المسبوق في خدمة كتاب الله.

وستعقد عدة ندوات ومحاضرات حول التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وضرورة العناية بلغة القرآن الكريم، والدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم.. رؤية عصرية، ومدارس التفسير وكتب التفاسير.. رؤية عصرية، وأثر دراسة علوم القرآن الكريم في فهم النص القرآني، وأثر القرآن الكريم في تهذيب الأخلاق وتنمية الحس الإيماني، والمعية والسكينة والطمأنينة في القرآن الكريم، وأعلام القراء وعلماء القراءات، بمشاركة نخبة من العلماء المتخصصين من داخل جمهورية مصر العربية ومن ضيوف المسابقة.

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