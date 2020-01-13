تقرير تركى: «أردوغان» كاذب ويخرق الهدنة الليبية

أكد موقع «أحوال» التركي، أن أنقرة خرقت كالعادة اتفاق الهدنة وأطلقت صواريخ من طائرات بدون طيار سقطت جنوب العاصمة طرابلس.



وكشف الموقع، في تقرير له، أن اختراق تركيا للهدنة يأتي بعد ساعات من وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والتي تشهد الآن هدوء نسبي من القتال العنيف والغارات الجوية.



وبدأت القوات التركية في الانتشار في ليبيا الأسبوع الماضي في محاولة لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بعد تصويت في البرلمان التركي يدعم نشر القوات.



وأضافت أن تركيا تعقد الأوضاع في ليبيا أكثر، فهي تحاول جني مكاسب الهدنة وفي الوقت نفسه إثبات وجودها في البلاد، خصوصًا مع التقدم الكبير الذي أحرزه المشير خليفة حفتر في مصراتة والسيطرة على سرت ومحاصرة العاصمة طرابلس.