الزائدي: تحويل ليبيا لولاية عثمانية يهدد المغرب العربي





قال الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن ما تريده تركيا من إعادة ليبيا ولاية عثمانية يمثل تهديدًا لشمال إفريقيا، مضيفًا: "يعني أن تونس والجزائر تصبحا ولايتين أيضًا، فأعينهم على المغرب العربي".وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إذا تركيا قررت تدخل سنستنجد بأخوتنا المصريين، ونؤيد كلمة رئيس البرلمان الليبي اليوم قد ندعو الجيش المصري ردًا على أي تدخل خارجي".وأكد أن الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية، كما أن تركيا تريد حكم الإخوان في ليبيا.