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محافظات

سقوط أجزاء من عقارين بوسط الإسكندرية دون إصابات

الأحد 12/يناير/2020 - 11:24 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه
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تلقى حى وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقارين بـ10 شارع مسجد جبر من عرفان_ محرم بك، و1 شارع الرفاعي مع الإمام مالك مع السمعاني بالعطارين.

و أكد على الفور مسئولي الحى وفقًا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس الحي، لموقع العقارين، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من سقف الدور الأرضي بالعقار الأول دون حدوث اصابات، بالإضافة إلى حدوث تصدعات وتشققات بالدور الثاني والدور الاخير، وسقوط أجزاء من الدور الأول العام الماضي، كما تبين أن العقار بناء قديم مكون من أرضي + 2 دور علوي، تسكن به أسرة واحدة بالدور الثاني.

كما تبين سقوط أسقف داخلية بالعقار الثاني، المكون من أرضي +2 دور علوي، وبه جزء مشغول بالسكان.

وقام الحي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء العقارين من السكان دون المنقولات، وعمل كردون ووضع حواجز حولهما لتأمين المارة، والحفاظ على الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام الحي، مهندس المنطقة، مفتشوا المتابعة، والمهندس النوبتجي.

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