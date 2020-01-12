القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

حبس الفنان عبد الحليم حافظ الموسيقار محمد الموجي في فندق ميناهاوس، لينتهي من تلحن أغنية "قارئة الفنجان" التي كتبها الشاعر الراحل نزار القباني.



وفي حوار تلفزيوني للشاعر نزار القباني، قال، أنه أرسل كلمات الأغنية لـ"حليم" عام 1973، وغناها للجمهور بعدها بثلاث سنوات 1976، وأشار إلى أن ما الأخطاء التي جاءت في القصيدة كانت نتيجة للحن الذي أعده محمد الموجي بالتعاون مع "حليم"، لغرض موسيقي استوجبه اللحن.



وفي هذا الحوار الذي كان بين "القباني" و"حليم"، سأل الأخير عن وجهة نظره في اللحن الذي أعده "الموجي" للأغنية، هل أجاد فيه تصوير كلمات الأغنية للجمهور؟ ليرد "القباني" بالإيجاب، فقد استطاع تصوير الكلمات، وذلك بعد معاناة كبيرة في إعداد وتجهيز اللحن الذي استغرق شهرًا كاملًا في إقامة جبرية في غرفة بفندق "مينا هاوس".



قالت "غنوة" ابنة الفنان محمد الموجي لـ"الدستور"، إن "حليم" منع والدها من مغادرة الفندق إلا بعد الانتهاء من اللحن الذي كان صعبًا للغاية، بسبب كلمات الأغنية الصعبة التي كانت تحتاج لجهد كبير.

وأكدت أنها كانت تزور والدها "الموجي" في الفندق كل فترة، لأنه كان يشتهي الأكل "البيتي".