مصطفى الزائدي: ليبيا ليست «تورتة»

قالت الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن من يظن أن ليبيا "تورتة" سيتم تقسيمها بين الدزول فهو مخطيء، مؤكدًا أن ليبيا بها شعب وجيش ومجلس نواب تمكن من تأسيس دولة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب الليبي يعي حروب الغاز والمشاكل الإقليمية والدولية، ولهذا لا يريد أن يُفرض حل على ليبيا لا يخدمها، مؤكدًا أن أي محاولة للوصاية على ليبيا لن يُكتب لها النجاح.



وأردف: "العثمانيون الجدد يعتقدون أن ليبيا حلقة ضعيفة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوهم أنه يمكنه إعادة الإمبراطورية العثمانية".



وأوضح "الزائدي"، أن الجيش الليبي مهم لاستقرار المنطقة وليس ليبيا فقط، مردفًا: "نخشى مصير العراق، فليبيا كان يراد لها أن تصبح مثل العراق، حيث أسس الإخوان الدروع لتحل محل الجيش الوطني".



ووجه "الزائدي"، رسالة للشعب والقيادة السياسية في مصر والجزائر، قائلًا: "اختراق المليشيات للجيش مدمر للمؤسسة العسكرية والأمنية، ونحن نطلب دعم الجيش الوطني الليبي، وتأمينه من اختراقه من المليشيات، لأنه كيف تقام دولة مدنية دون سلطة تفرض الاستقرار والأمن؟ نحن نؤيد الجيش ومجلس النواب وما يقوم به بمصلحة وطنه".