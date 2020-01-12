حملة تفتيشية على 39 منشأة سياحية بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، اليوم الأحد، ثلاث حملات في نطاق حي شرق وحي وسط وحي الجمرك، بناءً على تعليمات اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.



وبدأت الحملات بنطاق حي شرق، حيث تم شن حملة على عدد 14 منشأة في نطاق الحي بمنطقة سموحة، أسفرت عن وجود عدد 2 منشأة متلزمة، ومنشأت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، و8 منشآت تدير نشاط دون الحصول على ترخيص، ومنشأة حديثة تقدم خدمة 12٪ وقد تم التنبيه عليها بعدم قانونية الخدمة واستكمال باقي الأوراق، ومنشأة مغلقة.



فيما شملت حملة حي وسط، المرور على 12 منشأة بنطاق الحي بمنطقة كامب شيزار طريق الجيش، حيث تبين وجود 6 منشآت ملتزمة، ومنشأة تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة والمصايف، ومنشأة تدير نشاط دون الحصول على ترخيص، ومنشأة تبيع بأسعار معتمدة من الادارة العامة للسياحة لكنها حققت مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، ومنشأة تبيع بأزيد من الأسعار المعتمدة، وعدد 2 منشأة مغلقة أثناء المرور، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.



وفي حي الجمرك تم شن حملة على عدد 13 منشأة في نطاق الحي، بمنطقة شارع أبو الدردار وشارع الخديوي، وأسفرت الحملة عن 4 منشآت ملتزمة، و4 منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفة، و5 منشآت تدير نشاط دون الحصول على ترخيص.