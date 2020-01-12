«فايننشال تايمز» تكشف كواليس وقف إطلاق النار بليبيا

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن وقف إطلاق النار في ليبيا تتطلب جهود دبلوماسية كبرى من كافة الأطراف التي لها صلة بالقضية.



وتابعت أن، من ضمن الجهود هو لقاء المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل حقن الدماء، تلتها اتصالات مكثفة من بوتين منذ منتصف ليل يوم الجمعة مع كبرى القوى الإقليمية في المنطقة وعلى رأسها مصر والإمارات، حيث بدأ بوتين مباحثاته مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت أن، التحركات الروسية جاءت بعد اشتعال الحرب في ليبيا بالوكالة، خصوصًا بعد إرسال تركيا لميليشياتها إلى ليبيا، وخرق قرار الحظر الذي أقرته الأمم المتحدة.



وأشارت إلى أن، الوضع في ليبيا أصبح بؤرة للقلق الأوروبي بشأن الهجرة، وتأكيد تركيا الإقليمي المتزايد ومحاولاتها البائسة لبسط نفوذها في المنطقة.



وتستعد ألمانيا لعقد مؤتمر سلام لليبيا في برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، وقالت ميركل إن بوتين أيد فكرة عقد المؤتمر "قريبًا جدًا".