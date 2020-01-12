إعلامية تونسية: زيارة الغنوشى لتركيا لاقت استهاجان شعبى

أكدت الإعلامية والصحفية التونسية ضحى طليق أن، زيارة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب، إلى تركيا، لاقت استهجانا من قبل قطاعات كبيرة من الشعب التونسي.



وأضافت طليق فى، تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن، زيارة الغنوشي تأتي مباشرة وبعد ساعات من فشل الحبيب الجملي الذي اختارته النهضة لتشكيل الحكومة في نيل ثقة البرلمان.



وأشارت إلى أن، الغنوشى بصفته الرجل الثاني في الدولة وهي الصفة التي يعرف بها أمام دول العالم، فيجب أن تكون الزيارات بعلم وتنسيق الخارجية احتراما للصفة الرمزية للشخصية الثانية في الدولة، متابعة "ما قام به الغنوشي في رأي الكثيرين هو تحد صارخ بمقومات الدولة وسيادتها".



وأوضحت أن، تلك الزيارة دفعت الكتلة النيابية وهي كتلة الدستوري الحر إلى تمرير عريضة للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس، كما طالبت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من النواب بعقد جلسة مساءلة الغنوشي حول الزيارة ومواقعها ومبرراتها.



تابعت أن، "من ناحية أخرى فإن التضارب والتناقض بين الخبر الذي أوردته وكالة الأناضول التى قالت إن أردوغان استقبل الغنوشي بصفته رئيسا لمجلس النواب، وبين بيان حركة النهضة التي تقول أن الغنوشي زار تركيا كرئيس الحركة زادت من انتقاد واستهجان قطاعات كبيرة التي وجدت في تبرير حركة النهضة للزيارة تخبطا وعدم مصداقية.



وزار الغنوشي، تركيا لتهنئة الرئيس أردوغان بالسيارة التركية الجديدة، مؤكدة أنه كان بإمكانه فعل ذلك لدى زيارة أردوغان الأخيرة إلى تونس، مشددة على أن التهنئة لا تحتاج السفر على نفقات الدولة والمجموعة الوطنية.