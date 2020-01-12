الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلامية تونسية: زيارة الغنوشى لتركيا لاقت استهاجان شعبى

الأحد 12/يناير/2020 - 11:09 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
مروة عنبر
طباعة
أكدت الإعلامية والصحفية التونسية ضحى طليق أن، زيارة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب، إلى تركيا، لاقت استهجانا من قبل قطاعات كبيرة من الشعب التونسي.

وأضافت طليق فى، تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن، زيارة الغنوشي تأتي مباشرة وبعد ساعات من فشل الحبيب الجملي الذي اختارته النهضة لتشكيل الحكومة في نيل ثقة البرلمان.

وأشارت إلى أن، الغنوشى بصفته الرجل الثاني في الدولة وهي الصفة التي يعرف بها أمام دول العالم، فيجب أن تكون الزيارات بعلم وتنسيق الخارجية احتراما للصفة الرمزية للشخصية الثانية في الدولة، متابعة "ما قام به الغنوشي في رأي الكثيرين هو تحد صارخ بمقومات الدولة وسيادتها".

وأوضحت أن، تلك الزيارة دفعت الكتلة النيابية وهي كتلة الدستوري الحر إلى تمرير عريضة للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس، كما طالبت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من النواب بعقد جلسة مساءلة الغنوشي حول الزيارة ومواقعها ومبرراتها.

تابعت أن، "من ناحية أخرى فإن التضارب والتناقض بين الخبر الذي أوردته وكالة الأناضول التى قالت إن أردوغان استقبل الغنوشي بصفته رئيسا لمجلس النواب، وبين بيان حركة النهضة التي تقول أن الغنوشي زار تركيا كرئيس الحركة زادت من انتقاد واستهجان قطاعات كبيرة التي وجدت في تبرير حركة النهضة للزيارة تخبطا وعدم مصداقية.

وزار الغنوشي، تركيا لتهنئة الرئيس أردوغان بالسيارة التركية الجديدة، مؤكدة أنه كان بإمكانه فعل ذلك لدى زيارة أردوغان الأخيرة إلى تونس، مشددة على أن التهنئة لا تحتاج السفر على نفقات الدولة والمجموعة الوطنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على عبدالفتاح مورو مرشح الإخوان لرئاسة تونس

عقب فشلها.. إخوان تونس تعود للساحة بدعم قيس سعيد

منير أديب: حركة النهضة الإخوانية تورطت في اغتيال العديد من السياسيين بتونس

تونس.. من الانتخابات إلى برلمان وحكومة الإخوان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

منذ حوالي 7 ساعات

انتحرت في الميكروباص.. فتاة تقطع شرايين يديها بالتبين

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف: هل تتأثر مصر بإنشاء خط الغاز «إيست ميد»؟

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة «مسيرة» تركية جنوب طرابلس

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

الزمالك: لن نلعب فى قطر.. والقرار بيد القيادة السياسية

الباز: مصر جاهزة لتلبية نداء الليبيين بالتدخل لحماية أرضهم

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء اليابانى بالزى السعودى فى خيمة مع الأمير محمد بن سلمان

رئيس النواب الليبي: السراج سقط أخلاقيا ووطنيا بجر الاستعمار لبلده

إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر

عقيلة صالح: السيسى يساند ليبيا لتصل لبر الأمان

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

استجابة لــ"كشكول".. التعليم تحدد 3 مقرات للاختبارات النفسية للمعلمين

بروفسيور أمريكي يقود فريق جراحي بالمستشفى الجامعي بطنطا

أستاذ جامعي: "٣٦٥ صحة" خطوة طال انتظارها ولا تحتاج تكاليف كثيرة

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

إسلام سياسي

"الأوقاف" تعلن مشاركة دولية غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة «أمريكا وثورة 19» و«مذكرات النفي» بمكتبة مصر العامة

ملتقى متنوع بثقافة ديروط بأسيوط

«الجيش والشعب إيد واحدة» في دار الكتب بطنطا

«بيتر والذئب» على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الأحد

صفحتنا ع الفيس بوك