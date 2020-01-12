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محافظات

محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير مداخل البياضية

الأحد 12/يناير/2020 - 11:02 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
هدى الأمير
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تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، خلال جولة مسائية، أعمال تطوير مداخل مدينة البياضية شمال الأقصر، وكذلك أعمال تجميل طريق البغدادى وإجراء بعض الإصلاحات لتيسير مرور الحافلات السياحية بالطريق.

وشدد محافظ الأقصر على الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة الخدمات بأعلى كفاءة حرصًا على ظهور المحافظة السياحية بالمظهر الحضارى اللائق بها.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته، كلا من اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر.

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