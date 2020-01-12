الأحد.. مناقشة «أمريكا وثورة 19» و«مذكرات النفي» بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بالدقي حفل مناقشة الإصدارين الجديدين من سلسلة مئوية ثورة 1919 والتي أصدرتها دار الشروق وهي "أمريكا وثورة 19 للدكتور محمد أبو الغار"، و"مصطفى النحاس.. مذكرات النفي" للدكتور عماد أبو غازي، وذلك يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري.



يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور محمد أبو الغار والدكتور عماد أبو غازي، ومنى أنيس.



أما عن "صفحات من مذكرات مصطفى النحاس"، فقد بدأ مشروع تحقيقها الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة المصري الأسبق، منذ نحو خمس سنوات، وعنونها النحاس بـ "مذكرات النفي"، وبدأ كتابتها في جزيرة سيشيل، مكان منفاه وزملائه، وغطت الفترة من 19 ديسمبر 1921 حتى 12 مارس1923.



وكان أبو غازي يطمح في أن يتم نشرها لتواكب ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل النحاس، لكنه تأخر قليلًا فلم ينته من التحقيق إلا في الذكرى الرابعة والخمسين، فقرر بعد ذلك أن ترى النور مصاحبة للذكرى المئوية الأولى لثورة 1919 التي اندلعت في 9 مارس، وكان النحاس واحدًا من رجالها.



أما كتاب الدكتور محمد أبو الغار فيتناول كسر ثورة 1919 لتابوه السلام والديمقراطية التي نادى بها الرئيس الأمريكي رقم 13 "وودرو ويلسون" التابع للحزب الديمقراطي، من خلال مؤتمر "حق تقرير المصير" الذي دعا له في باريس، لبحث سبل تحرر الأمم المحتلة وفشل المؤتمر، فيما بعد لتعنت الدول الاستعمارية، وخروج الشعب المصري في مارس من العام 1919 بثورته الشعبية المجيدة التي كونت ماهية مصر الحديثة.