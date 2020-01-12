مصرف لبنان ينفي تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة

نفى حاكم ​مصرف لبنان​ ریاض سلامة، ما تناولته وسائل الإعلام على لسان محللين اقتصاديين حول تداول الأوراق النقدية وتحويل الودائع بالدولارات إلى الليرة اللبنانية.



أضاف سلامة، في بيان مساء الأحد، أن بعض ​وسائل الاعلام​ تناولت بلسان محللین اقتصادیین ومالیین مواضیع أثیرت في مقابلتي الأخیرة على تلفزیون MTV موضوع الأوراق النقدیة وتداولھا حیث كان تصریحي واضحًا بما یتعلق بالأوراق النقدیة أن الإلزام القانوني للمصارف ھو الزام لتسدید ھذه المبالغ النقدیة وباللیرة اللبنانیة وأن ما تقوم به ​المصارف​ اللبنانیة بتسدید مبالغ ب​الدولار​ الأمريكي ھي خدمة تقدمھا ولا اعتراض لي علیھا.



وتابع سلامة "إنني لم أذكر بأي لحظة أن المصارف یمكن أن تحول الودائع لدیھا التي ھي بالدولارات الى اللیرة اللبنانیة".



كان سلامة أعلن فى تصريحات سابقة أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب وجهه إلى وزير المال في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ في استحداث إجراءات جديدة.



وأشار سلامة إلى أنه طلب هذه الصلاحيات الاستثنائية لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء، وفقا لرويترز.