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حوادث

اعترافات قاتل شقيقه بالشرقية: «بكيت على جثته»

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:15 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
سارة الوردانى
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اعترف الطالب «خالد.ر»، 15 عامًا، فى الصف الثالث الإعدادى، أمام النيابة العامة، بقتل شقيقه الأصغر 11 عاما، حيث استدرجه إلى مصرف الترعة بقرية حفنا، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وحاول قتله خنقًا، ثم سدد له عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وإلقاه في الترعة، مؤكدًا أنه فعل ذلك بشقيقه لأنه هدده بفضح أمره حين شاهده فى وضع مخل مع طفل.

وقال المتهم أمام النيابة العامة، إنه ظل يبكي على جثة شقيقه الأصغر، ولكنه قتله خوفًا من أن يفضح أمره أمام والده، بعد أن شاهده في وضع مخل مع طفل.

وأكد المتهم أنه إلقاء جثة شقيقه في الترعة عاد للمنزل، وحين قلق الأهل على غياب الشقيق الأصغر، اقنع خطيب شقيقته بالنزول والبحث عن الطفل المفقود، حتى استدرجه بالقرب من موقع الجريمة وبحثا سويًا، ثم قال له إنه يخشى أن يكون سقط شقيقه بالمصرف، وبالبحث كشفا وجود الجثة في الترعة، وبها آثار طعنات وخنق.

وأوضح والد المجني عليه، أنه فور العثور على جثة نجله، أخطر الأجهزة الأمنية والتي أجرت التحريات وكشفت أن نجله الأكبر وراء قتل شقيقه الأصغر.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، لمركز شرطة بلبيس، من «ر. م. م»، سائق ومقيم بقرية حفنا، دائرة المركز، باختفاء نجله «مروان»، 11 سنة، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، حيث خرج المجنى عليه، بعد تناول وجبة الغداء ولم يعد.

وبالبحث تم العثور عليه جثة هامدة، ملقى بمصرف الترعة بالقرية، وبه أثار طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة الشقيق الأكبر، حيث شاهد المجنى عليه شقيقه المتهم ويدعى «خالد» فى وضع مخل مع طفل، فهدده بفضح الأمر، ما جعل المتهم يستدرج شقيقه المجني عليه إلى مصرف الترعة وحاول حنقه ثم سدد إليه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وألقى به فى مصرف القرية.

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