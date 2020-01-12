«قشرة لب» تقتل طفل بالوادي الجديد

لقي طفل صغير مصرعه بمحافظة الوادي الجديد، بسبب ابتلاعه "قشرة لب" بمنزل والده، وبعد تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



تلقى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد وفاة الطفل "عمر. م. أ، عامين"، من أبناء قرية المنيرة متأثرا باختناق شديد أسفر عن وفاته بسبب ابتلاعه "قشرة طب" فشلت مستشفى الخارجة في إسعافه وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وبالرغم من وجود أشعة منظار الحنجرة بمستشفى الخارجة العام إلا أنها فشلت في استخراج الجسم الغريب، فتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي التي حاولت عدة محاولات مستميته مع الفريق الطبي لإنقاذ الطفل ولكن كانت الحالة متأخرة فأدت إلى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.